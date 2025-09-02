Economía

El desempleo crece en agosto en Elche y Crevillent mientras baja en Santa Pola

En las comarcas del Medio y Alto Vinalopó se ha incrementado la cifra de parados inscritos en el Labora

David Alberola García

Elche |

Oficina del Servicio Valenciano de Empleo-LABORA en Elche
Oficina del Servicio Valenciano de Empleo-LABORA en Elche

El desempleo ha crecido en agosto en Elche y Crevillent, mientras que se ha reducido en Santa Pola.

Septiembre ha comenzado en Elche con 13 parados más que los que había en julio, mientras que en Crevillent se han destruido en el octavo mes del año una veintena de empleos.

En Santa Pola, cuatro personas encontraron un puesto de trabajo en agosto.

Por sectores, en Elche han destruido empleo Construcción (12 puestos de trabajo), Servicios (11) y Agricultura (4), mientras que Industria ha registrado la creación de un total de 28 empleos.

Medio y Alto Vinalopó

El paro también ha crecido en agosto en las comarcas del Medio y Alto Vinalopó.

En términos globales, en el conjunto de los municipios que integran la comarca del Medio Vinalopó, en agosto se ha sumado a las listas de demandantes de empleo diecisiete trabajadores y trabajadoras, mientras que en el Alto Vinalopó la cifra de desempleados ha crecido en 24 personas.

