Derbi regional de máxima exigencia en el Martínez Valero: el Elche busca ante el Valencia seguir vivo en la lucha por la permanencia

El estadio ‘Manuel Martínez Valero’ va a ser escenario este sábado de un derbi regional entre Elche CF y Valencia CF en el que la presión para ambos equipos va a ser máxima. Para el conjunto franjiverde porque ganar supondrá seguir vivo en la lucha por la permanencia en Primera División y para el equipo valencianista porque lograr la victoria le permitiría continuar en zona de la clasificación relativamente tranquila.

Un empate serviría más al Valencia que al Elche. La derrota para los ilicitanos podría suponer un golpe casi definitivo, hundiendo al equipo en los puestos de descenso, mientras que para el Valencia perder el encuentro supondría meterse de lleno en la pelea por eludir el descenso.

Va a un derbi regional de las urgencias en el que el técnico del Elche, Eder Sarabia, va a tener que realizar cambios en el once inicial respecto al que hace una semana se enfrentó al Rayo Vallecano. No va a poder contar con el central Pedro Bigas por sanción, al tiempo que tiene la duda de Mar Aguado.

Los franjiverdes también tienen las bajas de Héctor Fort, Grady Diangana y Adam Boayar.

En el capítulo de altas, Sarabia sí podrá contar con Víctor Chust, que volverá al once inicial, y de Jhon Chetauya.

Por su parte, el Valencia llega a Elche con las bajas de bajas de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete. El técnico valencianista, Carlos Corberán, tampoco podrá contar con Unai Núñez y en su lugar será de la partida Thierry. También podrían entrar en el once jugadores como Ugrinic o Beltrán, con incógnita en quién ocupará el puesto de delantero, si Hugo Duro o Sadiq.

Partido especial para dos jugadores

El encuentro será especial para el delantero Rafa Mir y el centrocampista Germán Valera, dos jugadores con pasado en el Valencia que buscarán reivindicarse ante su exequipo.

Jornada retro

En la jornada retro organizada por LaLiga, el Elche lucirá una equipación con una franja más estrecha y alta que tocará un escudo en el que recuperará la denominación FC y no la actual CF, mientras que el Valencia lo hará con una vestimenta naranja homenaje a la que lució en los inicios de la década de los años 90 del pasado siglo.