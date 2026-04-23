El Demo Day de EmprendeTech FP reúne el 29 de abril al talento emprendedor de FP en Elche

El Centro de Congresos de Elche acogerá el próximo 29 de abril el Demo Day de EmprendeTech FP, que es el evento que pone el broche final al programa de impulso al emprendimiento tecnológico en la Formación Profesional. La jornada será de 09:30 a 14:00 horas, reunirá a estudiantes, docentes y profesionales del ecosistema innovador para conocer de primera mano proyectos desarrollados por estudiantado de la provincia de Alicante. Los equipos formados por estudiantes de cinco centros de FP presentarán sus ideas de negocio mediante pitches de tres minutos, tras un proceso de formación y mentorización basado en metodologías de emprendimiento, validación de mercado y uso de tecnologías habilitadoras. Los centros que han participado son el IES Severo Ochoa, el IES Cayetano Sempere y el IES Nit de l’Albà (los tres de Elche), el IES Figueras Pacheco de Alicante y el IES Vinalopó de Novelda.

Durante la gala se reconocerán los cinco proyectos más destacados. Los ganadores representarán a la provincia de Alicante en el Demo Day regional del próximo 5 de mayo que tendrá lugar en Valencia, reforzando así la conexión entre el talento joven y las oportunidades reales del ecosistema emprendedor. El Demo Day no solo será una jornada de presentaciones, sino también un punto de encuentro entre el ámbito educativo y el tejido empresarial. El evento contará con un espacio de networking y un debate-coloquio sobre emprendimiento e innovación con la participación de Juan Carlos Guerrero, CEO de Circo Burger. Guerrero compartirá su experiencia en la creación de una marca diferencial en un entorno competitivo. La asistencia es gratuita, previa inscripción, y está abierta a cualquier persona interesada en la innovación, el emprendimiento y el futuro del talento joven.

El programa EmprendeTech FP, enmarcado en la iniciativa Tech FabLab Comunitat Valenciana, ha involucrado a 211 estudiantes y 11 docentes en un itinerario formativo de alrededor de 120 horas, en el que han trabajado aspectos como modelos de negocio, tendencias de mercado o aplicación de tecnologías como inteligencia artificial, IoT o blockchain.