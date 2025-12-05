Un Debate de Política General en Elche sin sorpresas: PP y Vox valoran el último año de forma opuesta a como lo hacen PSOE y Compromís

El PP y Vox han apostado este viernes por enviar durante el Debate de Política General del Ayuntamiento de Elche el mensaje de que, por primera vez las pedanías cuentan para el Ayuntamiento.

En estos términos se han expresado tanto Aurora Rodil, portavoz del grupo municipal de Vox, como Juan de Dios Navarro, portavoz del PP.

Como era de esperar, los mensajes han sido totalmente diferentes desde la oposición municipal.

El PSOE ha considerado que, superado el ecuador del mandato, el gobierno local “no da más de sí”, según ha recalcado el portavoz Héctor Díez. Los socialistas han añadido que “hay muchos ilicitanos e ilicitanas que se sienten engañados” porque se les prometieron actuaciones que no se han llevado a cabo. Se ha lamentado que en la gestión del día a día del municipio se está “descuidando lo esencial”, primando “el ornato”.

Desde el grupo municipal de Compromís per Elx, la concejala Esther Díez, ha denunciado que la “deuda pública” se “ha duplicado” en lo que llevamos de legislatura y que “la mayoría de promesas” del PP y Vox aún “no se han cumplido”. Entre ellas se ha citado los proyectos del tranvía y el nuevo palacio de congresos.

El cierre del alcalde

El Debate de Política General lo ha cerrado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que durante las dos intervenciones que ha tenido en la sesión ha acusado tanto al PSOE como a Compromís per Elx de “despreciar” y “ningunear” a los Distritos por las críticas que ambas formaciones de la oposición política han lanzado en torno a que esos órganos están politizados por PP y Vox.

Aunque ha subrayado que quedan cosas por hacer, el primer edil ilicitano ha realizado un balance positivo de la gestión realizada en el último año, incidiendo también que 2026 se presenta como un año más inversor que el que está a punto de acabar.

Durante su intervención en la sesión, Pablo Ruz ha enumerado 55 de las iniciativas que se han ejecutado en el último año. Entre ellas, ha hablado del transporte a pedanías, del inicio de las obras de rehabilitación del Mercado Central, de la mejora del servicio de taxi con la puesta en marcha de nuevas licencias y la llegada de las VTC y del impulso de la solución definitiva al edificio de Nuevos Riegos el Progreso.

El alcalde de Elche ha agradecido, dirigiéndose individualmente a cada uno de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, el trabajo que están desempeñando desde las áreas municipales de las que son responsables.