La educación, la cooperación y el deporte, áreas más reivindicativas en el Debate de Política General de Elche de este año

Garantizar el agua para regadío; impulsar medidas frente a los daños que provocan los jabalís en muchas explotaciones agrarias; recuperar el festival de flamenco que años atrás se organizaba en Elche; abrir en horario de mañana la piscina de El Toscar; que se adopten medidas para conciliar la práctica de deporte en la Ciudad Deportiva Altabix con el descanso de los vecinos de la zona; o la recuperación de los bonos consumo han sido algunas de las reivindicaciones que se han escuchado durante la primera sesión del Debate de Política General del Ayuntamiento de Elche, celebrada en la tarde de este pasado jueves. En ella se desarrollaron las intervenciones de los representantes de los consejos municipales sectoriales del municipio y las Juntas Municipales de Distrito.

Desde el Consejo Municipal de Cooperación se reclamó el cumplimiento del compromiso adquirido con las ONGDs por el alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), cuando era candidato a la Alcaldía, en torno a que, se convertía en edil ilicitano, esta legislatura se cerraría destinando un 0,4 % del presupuesto municipal a la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo.

En este sentido, el Consejo Municipal de Cooperación ha expresado su preocupación por el hecho de que, en el marco de la negociación entre el PP y Vox para cerrar la elaboración de los presupuestos municipales, Vox esté defendido rebajar las dotaciones para el área de cooperación.

Para el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, integrado por una treintena de entidades, “la solidaridad entre pueblos no es una opción”.

Educación y plan Edificant

Insistir en la concienciación en torno a la recogida de los excrementos de las defecaciones en la vía pública de los perros; la petición de más recursos sanitarios y de educación para las personas con discapacidad; junto a las críticas por la ausencia del Gobierno central en la financiación de la nueva fase de renovación urbana del barrio de San Antón, también fueron aspectos que se escucharon ayer en una sesión que cerró el alcalde reconociendo que el plan Edificant debe de “actualizarse” y abarcar Secundaria, tal y como también se había reclamado desde el Consejo Municipal de Educación y FP para dar respuesta a las necesidades que, por ejemplo, presentan tanto el IES Severo Ochoa como el Centro Integrado de Formación ProfesionalLa Torreta.

Concluyó que hay mucho trabajo por hacer pero que se está en el camino correcto.

El alcalde de Elche también puso en valor la importancia, entre otras iniciativas, la puesta en marcha del autobús a las pedanías, la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal y la creación de las Juntas de Distritos.

Este viernes, segunda sesión

El Debate de Política General del Ayuntamiento de Elche prosigue hoy con su segunda y última sesión, que se va a desarrollar a partir de las 08:30 horas. En ella van a intervenir los portavoces de los grupos municipales con representación en la Corporación: PP, PSOE, Vox y Compromís per Elx.

Tras esas intervenciones, el alcalde contestará conjuntamente a las mismas, y a continuación se iniciará un segundo turno de intervenciones para los grupos políticos y el debate lo cerrará el alcalde.