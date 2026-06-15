El curso escolar 2026/2027 en la Comunitat comenzará el 9 de septiembre y finalizará el 18 de junio

La Conselleria de Educación y Universidades ha fijado en el próximo 9 de septiembre el inicio del curso escolar 2026/2027 en la Comunitat Valenciana en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior.

En esos ciclos educativos, el curso llegará a su fin el 18 de junio de 2027 después de 179 días lectivos.

Por su parte, las clases en los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad comenzarán el curso el 14 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.

El curso también arrancará el 14 de septiembre en Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño. En este curso las clases finalizará el 11 de junio de 2027.

Los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el curso el 21 de septiembre y finalizarán el 18 de junio. Las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzará el curso el 28 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

Periodos de vacaciones

En el curso escolar 2026-2027, las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive; y las vacaciones de Pascua, del 25 de marzo a 5 de abril de 2027, ambos inclusive.

Además, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y 19 de marzo, Día de San José.