La cuenca del Segura recibirá en junio y julio 120 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha validado un trasvase de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio, a razón de 60 hectómetros cúbicos cada mes.

Tras esa decisión de la Comisión de Explotación, el Ministerio para la Transición Ecológica autorizará ese trasvase, al tiempo que la citada comisión volverá a reunirse en el mes de agosto para valorar la situación en la que en ese momento se encuentra la cabecera del trasvase y, en función de ello, tomar una decisión en torno al volumen de agua a trasvasar para ese octavo mes del año y sucesivos.

En la actualidad, los embalses de Entrepeñas y Buendía, que son la cabecera del trasvase almacenan un volumen efectivo de 1.479 hectómetros cúbicos de agua, lo que sitúa al sistema en nivel 1 conforme a las reglas de explotación del trasvase que están vigentes.

Además, las previsiones apuntan a que esa situación se mantendrá durante el mes de julio, mientras que en agosto las reservas podrían situarse en el umbral entre los niveles 1 y 2.

En principio, durante el segundo semestre de este año se espera que los embalses de la cabecera del trasvase permanecerán previsiblemente en nivel 2.