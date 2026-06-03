Crevillent va a solicitar al Gobierno central la inclusión del municipio en el Programa de Fomento de Empleo Agrario

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar (PP), ha avanzado la intención del Ayuntamiento de la localidad de solicitar al Gobierno central la inclusión del municipio en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, que está destinado a la financiación de obras y servicios de interés general y social mediante la contratación de personas desempleadas, preferentemente eventuales agrarias.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa crevillentina durante la celebración esta semana del Consejo Sectorial Económico y Social de la localidad.

La regidora también ha informado que la Agencia de Desarrollo Local ha elaborado el preceptivo informe que se necesita para formalizar la solicitud que se pretende, así como que se ha solicitado a los agentes que forman parte del Consejo Sectorial su apoyo expreso por carta para incluirlos en el expediente que se remitirá al Ministerio.

Programas de empleo para mayores de 60 años

Por otro lado, en la reunión de ese órgano de participación, la alcaldesa de Crevillent ha informado de que se ha planteado al Labora la posibilidad de implantar en el municipio programas de empleo para personas de mayores de 60 años, tras detectar esa necesidad, habiendo mantenido ya una primera reunión presencial con la directora general del Labora en Alicante para tratar esa cuestión.