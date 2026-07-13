Crevillent adjudica por más de 122.000 euros las obras de mejora del colegio Julio Quesada – Pilar Ruiz

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Crevillent ha adjudicado las obras del primer proyecto del plan Edificant que se va a ejecutar en la localidad. Se trata del colegio Julio Quesada – Pilar Ruiz. Allí se ha proyectado la reparación y adecuación de diferentes elementos del centro con el objetivo de mejorar tanto la funcionalidad como la accesibilidad de las instalaciones.

Con una inversión de 122.184 euros, se va a proceder a la reparación de carpinterías, la reforma de patios y accesos para optimizar la accesibilidad, la mejora de los pavimentos exteriores y de la cocina, así como el pintado de distintos elementos del colegio.

Además, el proyecto contempla la incorporación de actuaciones complementarias y obras específicas para reforzar la seguridad y el confort de la comunidad educativa, creando espacios más accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades del alumnado y del personal docente.

“Invertir en educación también significa ofrecer instalaciones modernas, seguras y adaptadas, porque nuestros escolares y docentes merecen desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles", ha destacado Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevillento, que ha incidido en que “el Ayuntamiento continuará impulsando las distintas actuaciones previstas dentro del plan Edificant para seguir renovando las infraestructuras educativas” de la localidad.

Las obras contratadas para ejecutar en el colegio público Julio Quesada – Pilar Ruiz, que tienen un plazo de ejecución de dos meses y medio, son las segundas que se financian en el municipio crevillentino con recursos del plan Edificant después de las que están en marcha en el centro El Puntal, dedicado a la formación en personas adultas.