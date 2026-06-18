El Consejo Social de la UMH de Elche reconoce la trayectoria por el desarrollo social, económico, cultural y educativo

El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha celebrado este jueves la gala de entrega de sus premios anuales, que han cumplido su decimonovena edición.

El acto hay tenido lugar en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.

En la categoría Empresas e instituciones, el premio lo ha recogido la empresa Tempe, S.A; en el apartado Investigación y Transferencia se ha reconocido Fernando Miró Llinares, catedrático de Derecho Penal de la universidad y en la modalidad Joven Investigadora el premio ha ido a manos de María Antonia Parra Rizo, profesora del Área de Psicobiología.

Moritz Dellafios, del Grado de Comunicación Audiovisual y Esther Fuentes Requena del Grado en Psicología, ha sido los dos alumnos de la UMH ilicitana premiados en la categoría Estudiantes.

Por otro lado, el galardón Excelencia Docente lo han recogido José Manuel Ramos Rincón, catedrático del área de Medicina; Adrián Pediró Vidal, profesor del área de Ingeniería de Sistemas y Automática; y Alfonso Ortega Giménez, catedrático de Derecho Internacional Privado.

El premio Acciones de Innovación en la Gestión, ha recaído en el proyecto Ayuda Gestión UMH, promovido por el Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial, el Servicio de Información Contable, Gestión Económica y Financiera, miembros del CEGECA Elche y el equipo ganador de la Semana de la Innovación 2022.

Además, la familia Remedios Caro ha recibido el premio Entidad sin ánimo de lucro; mientras que el de la categoría Deporte Universitario se ha reconocido a Héctor Martín de Miguel.

El galardón de la categoría Relevancia Social ha sido para la Asociación Española de Científicos; el de la categoría Empresa de Base Tecnológica e Innovadora se ha entregado a la empresa biotecnológica Newmanbrain; y el de Compromiso con la Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad se ha entregado a Isaac Motos Pérez.

Por último, el premio en la categoría Creación Artística Universitaria, una modalidad incorporada para esta edición, ha recaído en Olga Diego.