Condenado a cuatro años de cárcel de un vecino de Villena por agredir sexualmente a una mujer a la que tenía alquilada una habituación en su vivienda

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años de cárcel a un hombre de 59 años de edad, vecino de Villena, por agredir sexualmente a una mujer que tenía arrendada una habitación en su vivienda.

El condenado también tendrá que indemnizar a la víctima con 20.000 euros por daños morales.

Los hechos se produjeron el 5 de mayo del año 2019, después de que la víctima hubiese mantenido una discusión con otra inquilina del mismo piso.

La sentencia considera probado que el acusado y propietario del piso llamó a la puerta de la habitación de la mujer y entró con la supuesta intención de tranquilizarla. Entabló conversación con ella y comenzó a acariciarle la mejilla, mientras le decía que “estaba muy bonita”. Después de varios tocamientos, mientras la víctima le decía que parase, le manifestó que quería tener sexo oral con ella, a lo que la perjudicada se negó.

La mujer pudo zafarse y se encerró en el cuarto de baño.

Más tarde, relató lo sucedido a dos amigos y presentó la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional.

Durante el juicio, celebrado a finales del pasado mes de marzo, el condenado negó la agresión sexual y aseguró que el contacto sexual había sido consentido e incluso que la mujer le había incitado a estar con ella.

Sin embargo, el tribunal rechaza esa versión y confiere credibilidad al relato de la víctima, al valorar que se mantuvo invariable en los hechos expuestos desde su denuncia y que los manifestó con profusión de detalles, sin que albergase ningún interés por perjudicar a su casero.

Además, sostiene que el testimonio de sus dos amigos a los que contó lo sucedido había sido coincidente. Y añade de que los agentes que la atendieron en comisaría también constataron que presentaba afectación emocional cuando presentó la denuncia.

Además, el tribunal valora que los informes periciales también corroboran la credibilidad de las manifestaciones de la víctima.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en el plazo de diez días desde su notificación.