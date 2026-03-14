Compromís sale a la calle para dar a conocer sus propuestas frente a la crisis del acceso a la vivienda

Compromís va a instalar este sábado en la plaza de l’Algeps (conocida también como ‘de las Chimeneas’) un punto informativo desde el que va a dar a conocer y visibilizar las propuestas que plantea para atajar la crisis del acceso a la vivienda.

La iniciativa se enmarca en la campaña impulsada por la formación política bajo el mensaje de ‘La vivienda no es un negocio; la vivienda es un derecho’.

Entre las medidas que sugiere Compromís que se adopten están las de “limitar y regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas” o “garantizar que la vivienda no suponga más del 30 % de los ingresos” mensuales o “blindar la vivienda pública para que cumpla su finalidad que es la de dar un servicio público, y evitar que acabe en manos de los especuladores que expulsan a nuestras vecinas y vecinos de sus casas”. Además, pide “regular los pisos turísticos y sancionar a las plataformas que publiciten alojamientos sin licencia, protegiendo con ello nuestros barrios y su tejido económico y social”.

Víctor Moreno, portavoz local de Iniciativa Compromís, ha explicado que “en los últimos cinco años, el alquiler ha subido un 60% para los ilicitanos e ilicitanas y un 65 % para quienes compran una vivienda”. “Estamos hablando de que el alquiler, para un piso de 90 metros cuadrados, se sitúa actualmente en 840 euros y para la compra, en los 1.600 euros el metro cuadrado”, ha subrayado Moreno que ha criticado que “esa situación se ve agravada por la negativa de Pablo Ruz -alcalde de Elche del PP- y Vox para paliar los efectos de la crisis de vivienda ya que han rechazado sistemáticamente en contra todas las propuestas que ha presentado Compromís en materia de vivienda, como declarar zonas tensionadas, regular los pisos turísticos o crear una Mesa de Vivienda”.

Por su parte, Míriam Hurtado, secretaria local de Més-Compromís, ha apuntado que “estamos ante una situación que es completamente insostenible”. Ha añadido que “es fundamental seguir insistiendo en que la vivienda es un derecho que debe estar al servicio de las personas, y no un bien de mercado con el que especular”.

Desde el grupo municipal de Compromís per Elx, su portavoz municipal Esther Díez, ha recordado que la formación política ha reclamado en Les Corts la aprobación de una ley para regular el acceso a las viviendas protegidas y evitar escenarios como el de las ‘VPPO’ de Alicante”.

“Vamos a seguir haciendo de la vivienda una prioridad absoluta, y lo que esperamos de una vez es que PP y Vox entiendan verdaderamente el drama que están sufriendo las familias, para que dejen de estar del lado de las lógicas del mercado y de esa ‘ley de la jungla’ que lo que hace es seguir favoreciendo a los más privilegiados”, ha concluido Esther Díez.