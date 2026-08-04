Compromís revindica que la Dama de Elche debería permanecer en el municipio

Con motivo del 129 aniversario del Descubrimiento del busto de la Dama de Elche, cuya ofrenda floral tendrá lugar hoy a las 20:00 horas en el yacimiento de L'Alcúdia, el grupo municipal Compromís per Elx ha señalado que "la Dama tiene un mayor valor histórico y cultural en el lugar en el que fue hallada", por ende, revindican su cesión definitiva al municipio de Elche. Esto se debe a que, en la actualidad, la pieza histórica se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid, concretamente en la sala 13 de la primera planta.

Esther Díez, portavoz municipal de Compromís, ha subrayado que el busto íbero se trata de "un símbolo patrimonial e identitario para todos los ilicitanos e ilicitanas", exigiendo "un compromiso institucional claro" por parte del Ayuntamiento de Elche.

Por su parte, Compromís per Elx también ha reclamado al alcalde de Elche, Pablo Ruz, "mayor claridad sobre el lugar de permanencia del busto de la Dama, una demanda que trasciende cualquier color político y responde al interés general de la mayoría".

Asimismo, Díez ha señalado que desde Compromís se sigue interpelando dicha demanda al Ministerio de Cultura, a través del diálogo con distintas instituciones públicas. "Seguiremos reclamando lo que es una demanda compartida por todos y que lleva décadas formando parte del consenso social" ha matizado la portavoz del grupo municipal.