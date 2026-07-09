Compromís presenta una treintena de enmiendas al presupuesto de la Generalitat reclamando inversiones en Elche

El grupo municipal de Compromís per Elx ha asegurado hoy que su grupo parlamentario en Les Corts ha formalizado una treintena de enmiendas al presupuesto de la Generalitat Valenciana de este año que han pactado PP y Vox y que se encuentra en trámite parlamentario.

Esas enmiendas suponen movilizar más de 52 millones de euros: “Hemos registrado una treintena de enmiendas para que se hagan realidad las actuaciones que Pablo Ruz viene prometiendo desde campaña electoral, pero que a día de hoy no son más que humo”, ha señalado Esther Díez, portavoz de la formación política en el Ayuntamiento de Elche, que, entre las reivindicaciones a las que se refieren las enmiendas presentadas, ha citado la construcción de un nuevo conservatorio; actuaciones pendientes en centros como La Torreta, el Severo Ochoa, La Asunción, el IES Torrellano o el aulario para los colegios Casablanca y Ausiàs March; la financiación para la conservación de la basílica de Santa María; la subvención al Museo Paleontológico; el centro de salud de Torrellano; y el aumento de las partidas destinadas al Misteri d’Elx y a la conservación del Palmeral”.

Además, Díez ha recordado que “en esas enmiendas, también seguimos demandando el retorno de los 43 millones de euros por los terrenos de la UMH y que Pablo Ruz quiere perdonar a la Generalitat”. En este sentido, ha añadido que “es lamentable tener un alcalde que renuncia a defender los intereses del conjunto de la ciudadanía ilicitana y que prefiere contentar a sus jefes de fila en València”.

Esther Díez ha concluido que “en Compromís defendemos que la política debe asegurar que la ciudadanía recupere su capacidad adquisitiva, que asegure unos servicios públicos de calidad, que se desarrolle un modelo de desarrollo sostenible en este contexto de emergencia climática y en esa línea van nuestras propuestas, frente a un alcalde sumiso e incapaz de reivindicar frente al Consell todo lo que prometió y que ha quedado en nada”.