Compromís per Elx acusa al PP y Vox de no respetar la aconfesionalidad del Estado en la inauguración de la Casa de la Familia

El grupo municipal de Compromís per Elx ha denunciado este lunes una vez más que el gobierno local del PP y de Vox no haya respectado el carácter aconfesional del Estado y haya impregnado de tintes religiosos un nuevo acto constitucional como fue la celebración el pasado viernes de la nueva Casa de la Familia, que ha quedado emplazada en el edificio que antaño ocupaba el centro social de San Antón.

Esa sede fue inaugurada en un acto en el que se contó con la presencia de un párroco que bendijo las instalaciones.

Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, ha exigido “que el gobierno municipal de PP y Vox cumpla con el mandato institucional de ser una entidad aconfesional”. Ha considerado que la forma en la que se procedió el pasado viernes con la inauguración de la Casa de Familia es “una actuación que rompe con el principio de neutralidad religiosa que debe cumplirse en las instituciones públicas y responde únicamente a las creencias e intereses particulares de algunos miembros de la Corporación municipal”.

Además, la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx ha considerado que “esa actuación se suma a otras impulsadas por PP y Vox, las cuales atentan contra la diversidad y la libertad religiosa en nuestro municipio, como es la incorporación de la Virgen en la señalización de plazas, la proliferación de imágenes religiosas en la vía pública o la inversión de cerca de un millón de euros para conmemorar el Año Jubilar, desatendiendo otras necesidades”.

“En Compromís defendemos la libertad de conciencia y las convicciones religiosas de cada persona, pero entendemos que esto no debe condicionar decisiones políticas ni favorecer los intereses particulares de nuestros representantes públicos”, ha recalcado Díez que ha añadido que “del mismo modo, no defendemos un único modelo tradicional de familia, sino que reconocemos y apoyamos la pluralidad y diversidad de estas, las cuales permanecen hoy invisibilizadas por Pablo Ruz y Vox”.