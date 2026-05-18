Compromís lleva al pleno municipal la reclamación de crear un laboratorio en el instituto Severo Ochoa de Elche

El grupo municipal de Compromís per Elx ha anunciado hoy que en el pleno municipal de este mes va a plantear una Moción en la que reclamado la recuperación en el instituto Severo Ochoa del laboratorio de Ciencias que la comunidad educativa del centro lleva pidiendo desde hace seis años.

Así lo ha avanzado Esther Díez, portavoz municipal de la formación política, que ha explicado que “la falta” de ese laboratorio “impide que el alumnado de Ciencias pueda desarrollar la parte práctica" de los estudios y que es indispensable para adquirir los conocimientos necesarios”.

Diez ha añadido que se trata de “un problema que tiene fácil solución si existe la voluntad política de habilitar aulas prefabricadas en las que poder ubicar este recurso”.

La portavoz de Compromís per Elx ha recordado que profesorado de Ciencias y alumnado de Bachillerato del centro han puesta en marcha una campaña en la que se requiere una respuesta a esa problemática.

“Desde Compromís entendemos que el apoyo de la Corporación a esa reivindicación es indispensable para que la Conselleria de Educación dé una respuesta y es por ello que elevamos esta demanda al pleno municipal para la que esperamos el apoyo de todos los grupos municipales”, ha afirmado Esther Díez que ha explicado que “la moción incluye también instar a la conselleria a solucionar el problema de falta de espacio que tiene el IES Severo Ochoa, en el que estudian el doble de alumnos de su capacidad”.