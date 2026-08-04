Compromís exige al gobierno municipal de Elche mejoras necesarias en el CEIP Candalix

El grupo municipal Compromís per Elx ha exigido al equipo de gobierno a llevar a cabo mejoras necesarias en el CEIP Candalix para solucionar problemas de mantenimiento cotidiano y asegurar una buena habitabilidad. Esther Díez, portavoz de Compromís, ha cargado contra el alcalde de Elche, Pablo Ruz, señalando que "estas actuaciones no se han ejecutado porque tanto la Generalitat como la coalición entre PP y Vox han decidido eliminarlas con el Plan Edificant".

Entre los desperfectos del centro, que se encuentra en un enclave en el marco del palmeral y del centro histórico, constan toldos roídos, pavimento y paredes en mal estado, pistas con iluminación insuficiente y desperfectos en múltiples aulas.

Asimismo, el grupo municipal Compromís per Elx, ha destacado la necesidad de la recuperación del gimnasio, inutilizable en las actuales condiciones, la mejora urgente en las instalaciones del comedor escolar y una climatización integral del centro, pues con la transferencia de la Conselleria no se puede llegar más que a instalar aparatos en dos aulas.

Esther Díez ha explicado que "se trata de un centro educativo con muchos años de antigüedad, por ende, garantizar unas instalaciones dignas resulta básico para un buen ambiente durante el aprendizaje".

Finalmente, la portavoz ha afirmado que "es necesario que, como mínimo, el alcalde y la concejala de Educación aseguren las actuaciones de mantenimiento necesarias y, al mismo tiempo, exijan al gobierno valenciano la reforma que necesita el CEIP Candalix".