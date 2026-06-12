Compromís exige en Elche al PP y Vox aumentar la red de escuelas infantiles municipales

El grupo municipal de Compromís per Elx ha reiterado este viernes la necesidad de dotar a la ciudad de más escuelas infantiles municipales.

La formación política considera que esa necesidad ha quedado de manifiesto con el hecho de que este año se hayan quedado sin plaza hasta 280 familias en las cinco escuelas municipales dependientes del Ayuntamiento.

Esther Díez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, ha incidido en que a esa situación “se suma la falta de plazas también en las escuelas infantiles privadas subvencionadas por la Generalitat Valenciana”.

Díez ha recordado que el pasado mes de marzo Compromís per Elx presentó una Moción en el pleno municipal en la que se instaba la creación de más escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años en Elche que fue votada en contra por el PP y Vox.

“Una cosa es que no se cubran todas las plazas de tres años por la bajada demográfica y otra bien distinta es la realidad en la franja de 0 a 2 años donde la oferta es evidentemente escasa, como saben todas las familias con hijos de esta edad y que intentan escolarizarlas”, ha asegurado la portavoz de Compromís per Elx que ha añadido que “exigimos que, ante la evidencia de los datos, PP y Vox cambien de criterio y entiendan la importancia de ampliar la red educativa pública para los más pequeños, pues es fundamental para la conciliación de las familias mientras no haya más avances en las políticas de ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a los que Vox ha votado en contra en el Congreso”.