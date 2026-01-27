Compromís carga contra la Diputación de Alicante por las “promesas incumplidas” con Elche

El grupo municipal de Compromís per Elx ha denunciado este martes los “incumplimientos” de la Diputación de Alicante con Elche, que es una situación que ha ejemplificado en dos proyectos: la dotación en la ciudad de un nuevo palacio de congresos y la rehabilitación del edificio del edificio emplazado en la plaza Glorieta que antaño fue Casino.

La portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, y el diputado de la formación política en la institución provincial, Ximo Perles, han defendido que “todas las promesas que lanzaba con grandilocuencia Pablo Ruz a principio de la legislatura se van a quedar en humo, y esto se hace aún más evidente con las obras que tenía que financiar la Diputación de Alicante y que siguen sin ver la luz en nuestro municipio”.

“Ni la rehabilitación del edificio del Casino en la Glorieta ni el palacio de congresos van a ser una realidad en esta legislatura”, ha criticado Esther Díez que ha añadido que “a esa falta de inversiones de la Diputación se suman los incumplimientos del Ayuntamiento; y es que hemos conocido que la concejalía de la Mujer ha renunciado a una subvención que le había concedido la Diputación de Alicante para llevar a cabo el III Plan de Igualdad en nuestro municipio”.

“Parálisis total”

Por su parte, el diputado de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, ha comentado que “en la Diputación de Alicante existe una parálisis total, y esto es fruto de la falta de gestión política por parte del presidente Toni Pérez, inacción que, desgraciadamente, acaba por verse en municipios como Elx, donde inversiones como la del Palacio de Congresos siguen sin llegar siete años después de su anuncio”.