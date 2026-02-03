Compromís acusa al alcalde de Elche de “incumplir” la promesa de “proteger el Palmeral”

El grupo municipal de Compromís per Elx ha acusado este martes al alcalde Pablo Ruz (PP) de haber “incumplido” la promesa de proteger el Palmeral ilicitano porque en los tres años de mandato hacia los que se camina, se continúa “sin constatar ningún avance significativo para garantizar su protección y conversación”.

Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, ha señalado que la Ley del Palmeral que se aprobó en 2021, con gobierno del PSOE y Compromís en la Generalitat, regula que el Ayuntamiento ilicitano tiene que aprobar y desarrollar el Plan Director del Palmeral, entre cuyas acciones se contempla desarrollar un Plan Especial de Protección, un Plan Rector de Uso y Gestión, un Programa de Conservación y Mantenimiento, y un Plan de Salvaguarda, Investigación y Difusión. Sin embargo, ha añadido Díez, la realidad es que, a día de hoy, no ha se ha avanzado en la ejecución de esos documentos.

“Las pocas declaraciones que ha dado el señor Ruz sobre el Palmeral se han limitado a construir un falso relato sobre la puesta en marcha del Patronato del Palmeral, que ya estaba nombrado en la anterior legislatura y lleva sin convocarse desde el 1 de febrero de 2024, y a poner en el centro del debate político la amenaza de su desprotección, con ese anuncio por querer modificar la Ley del Palmeral para flexibilizar la urbanización en su entorno”, ha afirmado la portavoz de Compromís per Elx, que también ha señalado que “si bien, una voluntad que ha resultado inútil, ya que Conselleria nos respondía el pasado mes de diciembre que Pablo Ruz no había elevado ninguna propuesta de modificación para dicha ley".

La portavoz de Compromís per Elx ha anunciado que va a registrar una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno en las que pide que se aclare qué actuaciones tiene previstas impulsar para garantizar la protección y conservación del Palmeral, así como exigir “la debida transparencia en la gestión de las futuras acciones que se requieren, así como pedir explicaciones sobre qué pasos son los nuevos que se van a seguir”.