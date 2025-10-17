Comienzan en Santa Pola las obras para transformar el inicio de Gran Playa en una gran zona lúdica y deportiva

Con un presupuesto de 424.000 euros, ya están en marcha en Santa Pola las obras de restauración ambiental y renaturalización de la línea costera en las avenidas de Valencia y Blasco Ibáñez, al inicio de la Gran Playa de Santa Pola.

El proyecto contempla actuar sobre una superficie de unos 5.000 metros cuadrados y los trabajos se van a prolongar durante dos meses.

La iniciativa persigue mejorar en esa zona el drenaje de la escorrentía producida por las lluvias y la creación de acera en toda esa zona en el lado de la playa, dando continuidad a la conexión del bulevar del puerto deportivo con el paseo de Gran Playa.

Otra de las actuaciones que se va a acometer es la construcción de aceras para conectar el paseo Adolfo Suárez y el puerto deportivo con el paseo de Gran Playa.

Además, se han proyectado la dotación de dos pistas de petanca de, un área de calistenia, la colocación de dos mesas multisport, un área destinada para los deportes náuticos y una amplia área de juegos infantiles.

También se van a instalar seis bancos de plástico reciclado y se van a plantar 16 palmeras.

Las obras se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Santa Pola y cuentan con financiación de los fondos europeos Next Generation.