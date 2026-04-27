Comienza la instalación de toldos vela para dotar de sombra a las calles comerciales de Elche en los meses de calor

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado este lunes los trabajos para la instalación de toldos vela en distintas calles comerciales del centro histórico de la ciudad, una actuación incluida en el plan de sombra con el objetivo de mejorar en confort térmico durante los meses más calurosos del año y a la vez, dinamizar la actividad económica.

Los trabajos han comenzado con la colocación de los tensores en calles como Hospital, Corredora, Obispo Tormo o carrer Ample y como novedad este año en calle Major de la Vila. Está previsto que la instalación completa esté lista para el mes de mayo y permanezcan en las calles hasta finales del mes de octubre.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha apuntado que esta iniciativa “forma parte del compromiso de este equipo de gobierno con dotar de sombra a nuestras calles, no solo con la plantación de arbolado, sino también con estos toldos”.