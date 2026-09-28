Comienza en Elche la Semana de la Tecnología que trae a la ciudad de nuevo el Palmera Tech y un helicóptero no tripulado

La celebración de dos talleres en el centro L’Escorxador dan este lunes en Elche el pistoletazo de salida a la segunda edición de la Semana de la Tecnología, que es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Elche para acercar la tecnología al conjunto de ciudadanía a través de actividades divulgativas, formativas y de ocio para todos los públicos.

Los actos programados se van a prolongar durante los próximos días, culminando con la celebración el jueves y el viernes de la tercera edición del congreso tecnológico PalmeraTech, que tendrá lugar en el centro de congresos y que va a contar con la participación de ponentes nacionales e internacionales, así como que ofrecerá espacios de networking y otras propuestas para favorecer el encuentro entre profesionales, empresas y ciudadanía.

La programación de la Semana de la Tecnología también prevé llevar a cabo una observación astronómica en el Paseo de la Estación; la celebración de cursos especializados de ‘IA y redes sociales aplicadas a la restauración’ o un taller sobre cómo captar clientes y vender en LinkedIn; así como los ciudadanos podrán conocer de cerca un helicóptero no tripulado, que quedará expuesto en las inmediaciones del centro de congresos 'Ciutat d'Elx'.

Samuel Ruiz, concejal de Promoción Económica, área municipal que promueve las actividades, ha destacado que el objetivo de la Semana de la Tecnología es “acercar la tecnología a toda la ciudadanía, generando espacios de aprendizaje, interacción y, sobre todo, de diversión porque queremos hacer de Elche un referente tecnológico, de innovación y de atracción de talentos”.