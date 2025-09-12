Elche acogerá el II Congreso Palmera Tech y la Semana de la Tecnología del 22 al 26 de septiembre

Talleres, ponencias, exposiciones y hasta teatro abordarán los retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos en la nueva Era Digital.

Conocer el presente y el futuro de la aplicación de las nuevas tecnologías y la IA tanto a la vida cotidiana como a las empresas, es el objetivo de este evento que se celebra en Elche del 22 al 26 de este mes de septiembre. Todos los detalles de esta cita con el presidente de del comité organizador, Juanjo Milla y la responsable de comunicación de este vento, Itziar Martínez. Las inscripciones ya están abiertas y muchas de las actividades están dirigidas al publico en general sea cual sea su nivel de manejo de las herramientas digitales.