Los trabajos se extienden 4 meses

Comienza en Elche la renovación de más de 1.000 luminarias en los barrios de Altabix y Sector V

La actuación supone la inversión de 1,1 millones de euros y contribuirá a reducir la factura de la luz del Ayuntamiento

Onda Cero Elche

Elche |

Trabajos de renovación de luminarias en el barrio Altabix de Elche.
Trabajos de renovación de luminarias en el barrio Altabix de Elche. | Ayuntamiento de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha destinado 1,1 millones de euros en la renovación del alumbrado público en los barrios de Altabix y Sector V. Se ha proyectado la sustitución de 1.097 farolas, que ya van a ser de tecnología LED.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Con ello se favorece la reducción de la factura de luz del Ayuntamiento, según ha recalcado Claudio Guilabert, concejal de Espacios Públicos en Elche: “Esta medida permitirá un importante ahorro energético con la mejora de la calidad lumínica del entorno”, ha dicho Guilabert que ha recordado que “sólo entre los años 2024 y 2025 el cambio a LED ha generado un ahorro de más de 600.000 euros en la factura eléctrica del Ayuntamiento, una reducción que seguirá incrementándose conforme se modernicen nuevas zonas de la ciudad”.

El concejal de Espacios Públicos también ha apuntado que esta intervención “dejará Altabix completamente renovado, eliminando el antiguo vapor de sodio y dando paso a una iluminación más eficiente y segura”. Ha subrayado que esta modernización repercute directamente en la percepción de seguridad en las calles.

Además, se van a sustituir columnas de alumbrado deterioradas, especialmente aquellas de fibra en mal estado, para instalar nuevos puntos de luz ornamentales. Esas renovaciones se llevarán a cabo en la avenida Comunidad Valenciana, avenida Candalix, Reina Victoria, Luis Gonzaga Llorente, Nuestra Señora de la Cabeza, Eugenio d’Ors y Curtidores.

