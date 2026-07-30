La Colla Ecologista-Cultural 'El Campanà' de Crevillent denuncia la poda de espacios verdes

La Colla Ecologista-Cultural 'El Campanà' - Ecologistes en Acció de Crevillent denuncia la poda de árboles y palmeras de los espacios verdes fuera de temporada. Sus miembros señalan que el contrato de la empresa Gestion Ambiental Urbana (Geamur) lleva incumpliéndose desde el mes de junio, perjudicando la salud de los árboles y el hábitat de la fauna.

En el caso de las palmeras, los tallos y cicatrices que quedan por efecto de la poda al sol permiten la entrada de la conocida como 'plaga del picudo', un insecto invasor que destruye las palmeras desde el interior mediante larvas voraces.

Además de los árboles, especies protegidas como el vencejo y las golondrinas también se han visto afectadas debido a la poda, disminuyendo agresivamente su población junto con la desaparición de los espacios verdes.

Más allá de los aspectos ecológicos, el grupo ecologista exige que se vele por las condiciones de trabajo de los jardineros, quienes tienen que emplear métodos tradicionales para la poda en temporada de altas temperaturas y en horas punta de calor.

Por último, 'El Campanà' también carga contra el Ayuntamiento de Crevillent, reclamando que "se realicen las labores de seguimiento y vigilancia correspondientes para asegurar el cumplimiento legal del contrato".