Una colisión en Santa Pola Pola con dos vehículos y un autobús implicados deja siete heridos

Siete personas resultaron heridas de distinta consideración en un accidente de circulación ocurrido en la tarde de este pasado viernes en la Nacional 332, a su paso por el término municipal de Santa Pola.

Por causas que tienen que ser investigadas ahora, la colisión tuvo lugar en torno a las 17:30 horas y en ella se vieron implicados dos coches y un autobús.

Según se ha explicado desde el Centro de Información de Coordinación de Urgencias (Cicu) de la Generalitat Valenciana, hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), dos dotaciones de Soporte Vital Básico (SVB), una unidad Soporte Vital Avanzado de enfermería y una ambulancia convencional.

Los servicios médicos asistieron a siete personas heridas. Al Hospital Universitario del Vinalopó de Elche se trasladó una mujer de 59 años de edad que presentaba contusiones, al tiempo que al Hospital General Universitario de Elche fueron evacuados un hombre de 44 años y dos mujeres de 24 y 50 años, todos ellos por policontusiones.

Al Hospital de San Juan fueron trasladados un hombre de 54 años y una mujer de 53 años, ambos por contusiones y a la Clínica Vithas Perpetuo Socorro de Alicante se trasladó a un hombre de 27 años por herida en una pierna.