El Club Waterpolo Elx masculino asciende y jugará en Primera División

El sénior masculino del Club Waterpolo Elx ha logrado el ascenso a Primera División. En la final del playoff se deshizo del Club Natación Metropole, ganándole los dos partidos. Por la mínima se impuso en tierras canarias y con mucha solvencia completó la hazaña en la piscina del Esperanza Lag.

El equipo dirigido por Sergio Navarro ha firmado una temporada fantástica, culminada con el ascenso a la división de plata del waterpolo masculino nacional. Primero se certificó la permanencia y el conjunto ilicitano siguió creciendo en el segundo tramo de la competición.

Desde la entidad resaltan que es "histórico". El Club Waterpolo Elx nació en 2012. El equipo masculino se quedó muy cerca del ascenso a Primera en 2019, pero una derrota le impidió subir. Ahora, seis años después, consigue su primer ascenso a la categoría de plata.

Las gradas de la piscina del Esperanza Lag se llenaron el pasado sábado para ver cómo el CW Elx arrollaba al CN Metropole en el choque de vuelta de la final del playoff de ascenso. Incluso un empate o una derrota por la mínima le hubiese bastado para certificar el salto de categoría.