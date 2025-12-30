La crónica del tiempo

El cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola recupera el sol para despedir el año 2025

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Palmeral
Huerto del Palmeral de Elche. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un penúltimo díadel año 2025, este martes 30 de diciembre, soleado con ligero ascenso de las temperaturas en las horas centrales y viento en general flojo de noroeste.

En Elche y Santa Pola se espera una temperatura máxima de 17 grados centígrados, mientras que en Crevillent se quedará en uno menos, en 16.

De cara a este miércoles, jornada de Nochevieja, se prevé un día algo más frío con ambiente en general soleado, algunas nubes de cara a la tarde y viento flojo.

A medianoche se rondará en el casco urbano de Elche los ocho grados y los primeros días del nuevo año 2026 serán fríos y con bastante nubosidad, sin riesgo de lluvia.

