Chust, sobre el rendimiento del Elche en casa: "Tenemos que hacer un fortín del Martínez Valero"

Víctor Chust ha comparecido este miércoles en la sala de prensa del Martínez Valero en una jornada muy triste tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. La plantilla ha guardado un respetuoso minuto de silencio en el Díez Iborra, antes de la sesión de entrenamiento. El central valenciano ha afirmado sentirse "impactado" por la "terrible noticia" y ha añadido que están "muy dolidos".

El mundo del fútbol está conmocionado desde que se conoció el trágico desenlace el pasado martes. Por ello, desde la AFE se ha solicitado la suspensión de la jornada a la Liga. "No soy quien tiene que valorar una posible suspensión", ha admitido Chust. Eso sí, ha asegurado que "todo el mundo está en shock y no le estamos dando la importancia que realmente tiene".

Sobre el momento que vive el Elche, Chust ha puesto el acento sobre el rendimiento en casa: "Nos sentimos fuertes y protagonistas a pesar de los resultados". El defensa ha reconocido que quizá "esa faceta protagonista" en el Martínez Valero haga descuidar "detalles defensivos que se cuidan más fuera de casa".

El Elche aún no ha ganado en el Martínez Valero y Chust ha advertido que se debe hacer "un fortín" del feudo franjiverde. Por ello, ha sido tajante: "Hay que empezar a ganar".

El próximo rival franjiverde es el Real Betis, de nuevo en el Martínez Valero. Chust cree que el Betis "presionará arriba" y lo ha calificado como "un rival difícil con jugadores de mucha calidad". Los de Manuel Pellegrini tienen partido este miércoles de Champions en Alemania ante el Dortmund.