El Centro de Transfusión de Alicante, Premio Onda Cero Elche de Comunicación 2026: "La información cercana es el motor que mueve la solidaridad"

El servicio de Comunicación del Centro de Transfusión de la provincia de Alicante ha sido distinguido este año con el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó 2026 en la categoría de Comunicación. Con motivo de este galardón, que se entregará formalmente en la gala del Gran Teatro, la jefa de la Unidad del centro sanitario, la Dra. Mabel Ortiz de Salazar, y el responsable del área de comunicación, Alfonso Parra, han pasado por los micrófonos de la emisora para compartir las claves de un éxito institucional asentado sobre la empatía, la inmediatez y la transparencia informativa.

Durante la entrevista, ambos responsables han coincidido en que el verdadero mérito de este premio radica en haber sabido humanizar el mensaje técnico de la sanidad pública, logrando fidelizar tanto a los donantes habituales como a los medios de comunicación. Ortiz de Salazar ha subrayado el agradecimiento hacia el tejido social de las comarcas del Vinalopó por responder con generosidad ante cada llamamiento urgente. Por su parte, Alfonso Parra ha destacado el papel crucial de la radio y la prensa local como aliados estratégicos para dar visibilidad a los puntos de extracción fijos y las maratones móviles en los municipios. Todo ello consolida una estrategia de comunicación proactiva que no solo informa, sino que salva vidas diariamente a través de la concienciación.