CCOO urge al Consell la nueva concesión de la gestión de la residencia de mayores de Altabix de Elche

El sindicato CCOO se ha criticado hoy la falta aún de adjudicación de la nueva concesión administrativa de la gestión de la residencia pública de la tercera edad de Altabix de Elche, lamentándose la escasa información que ofrece la Generalitat Valenciana en torno al procedimiento de licitación que está en marcha.

Los trabajadores y las trabajadoras del centro de mayores, dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas, se han concentrado en la mañana de este vienes a las puertas del mismo exigiendo la adjudicación inmediata de la nueva concesión, recordando que la que la actual está caducada desde finales del año 2022, con lo que acumula más de tres años y medio expirada.

Desde CCOO se ha incidido en que urge la ampliación de la plantilla de trabajadores del centro para poder atender en las mejores condiciones a los 116 residentes del mismo. Esa ampliación está prevista, ha reiterado el sindicato, en una licitación que no acaba de concluir, que incluso “parece que está parada”.

Además, CCOO denuncia que los trabajadores de la residencia de Altabix están trabajando con condiciones laborales que precisan ser mejoradas. Entre ellas cita los salarios, que llevan años congelados.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha negado que el procedimiento esté paralizado. Preguntado por el asunto, Pablo Ruz ha apoyado la reivindicación de fondo de los trabajadores de la residencia de la tercera de Altabix, que es la urgencia de contar con una nueva concesión administrativa de la gestión de ese servicio público.

Pablo Ruz, alcalde de Elche.