El CBM Elche se mide a Rocasa Gran Canaria en los cuartos de final del playoff por el título

El Club Balonmano Elche recibe este sábado a Rocasa Gran Canaria en la ida de los cuartos de final del playoff por el título de Liga Guerreras Iberdrola. La vuelta será en Telde. Las canarias han firmado una gran temporada regular, acabando en segunda posición. Por eso tienen el factor pista a favor.

El cuadro de Joaquín Rocamora afronta la eliminatoria consciente de que Rocasa parte como favorito. Aún así, las franjiverdes han sido subcampeonas en las tres últimas ediciones y han demostrado que pueden competir de tú a tú ante cualquiera.

El Elche acabó séptimo la fase regular tras derrotar en la última jornada a Granollers. Este sábado, a las 20:30 horas en el Esperanza Lag, el primer asalto de cuartos de final ante Rocasa.