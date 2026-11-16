CBM Elche y Elda Prestigio, en el top-3 de la Liga Guerreras Iberdrola

El Club Balonmano Elche y el Elda Prestigio han firmado un inicio de Liga Guerreras Iberdrola para el recuerdo. Las ilicitanas son colíderes junto a Bera Bera. Solo han sufrido una derrota en nueve jornadas. Las eldenses de Bea Escribano son cuartas con siete triunfos y dos derrotas, con los mismos puntos que el tercero.

El conjunto de Alberto Zabalegui sacó adelante en el Esperanza Lag un complicado duelo ante Lanzarote. Las canarias fueron un digno rival, pero acabaron sucumbiendo en tierras ilicitanas. Las franjiverdes viajan ahora a tierras navarras para medirse a Beti-Onak en la jornada intersemanal.

Las de Elda, por su parte, fueron un rodillo en tierras catalanas ante Granollers. Este miércoles esperan a Oviedo, penúltimo clasificado, en el Florentino Ibáñez-Ciudad de Elda.

Elche y Elda Prestigio están cimentando su crecimiento en la solidez defensiva. Son dos de los tres equipos que menos encajan de toda la competición doméstica. Solo Málaga Costa del Sol mejora los registros en este sentido de los dos conjuntos de las comarcas del Vinalopó.