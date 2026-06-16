'Caso Rafa Mir': el Elche no se pronuncia aún, el Sevilla emite un comunicado y el jugador recurrirá

Rafa Mir ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. La sentencia, que no es firme, se conoció este lunes y fue notificada a las partes. El jugador pertenece al Sevilla y está cedido en el Elche hasta el próximo 30 de junio.

La entidad franjiverde aún no se ha pronunciado públicamente tras conocerse la sentencia. El Sevilla, por su parte, sí emitió un comunicado oficial poco después de saltar la noticia: "El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

El futbolista también se pronunció a través de sus redes sociales. "No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días", publicó a través de su cuenta de Instagram. "Sigo confiando en la justicia", añadió.

Los hechos por los que ha sido condenado por la Audiencia de Valencia se produjeron en 2024 cuando vestía la camiseta del cuadro valencianista. Estaba cedido por el Sevilla. Después regresó a Nervión para volver a salir cedido al Elche. El club ilicitano tiene una opción de compra no obligatoria por el atacante hasta el 30 de junio.