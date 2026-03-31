IX Carrera Solidaria Yo Dono Vida en Novelda que organiza Cableworld

Apúntate y cambia vidas. Llega una nueva edición de la carrera solidaria organizada por la Obra Social Cableworld en la localidad de Novelda donde se han organizado una marcha de 3 kilómetros que empezará a las 17:30 horas y, posteriormente, una carrera de 7 kilómetros que arrancará a las 19h. Se trata de una nueva edición de Yo Dono Vida donde se espera la participación de miles de noveldenses y vecinos de localidades limítrofes del Vinalopó por una buena causa. La IX Carrera Solidaria de la Obra Social Cableworld cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Novelda, Policía Local y el asesoramiento técnico y la participación del club de atletismo Cableworld-Novelda. El sábado 25 de abril tenemos una cita con la solidaridad. Los dorsales junto con la mochila del corredor pueden ser recogidos en la oficina Cableworld de Novelda situada en la rotonda Pio XII el jueves 23 y viernes 24 de abril en horario comercial de 9:00 a 14:00h. y de 16:00 a 20:00h. Y el 25 de abril por la mañana allí mismo de 09:00 a 13:00h. o ya antes de la prueba en el parque Sanchís Guarner (junto a la salida desde las 16:00h. hasta media hora antes de la salida. Para retirar el dorsal se necesita presentar el DNI o certificado de la inscripción web en Chiplevante.