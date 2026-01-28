CEEI ELCHE REFUERZA SU ESTRUCTURA

Carolina Román, nueva directora de CEEI Elche y José Javier García sigue de presidente con una junta directiva renovada

Carolina Román Calvo es la nueva directora de CEEI Elche. La elección se produjo tras un proceso de selección que contó con una decena de candidatos. Releva en el cargo a Joaquín Alcázar que ha estado 35 años al frente de la entidad.

Onda Cero Elche

Elche |

Carolina Román, nueva directora de CEEI Elche y José Javier García sigue de presidente con una junta directiva renovada
Carolina Román, nueva directora de CEEI Elche y José Javier García sigue de presidente con una junta directiva renovada | CEEI Elche

Carolina Román es de Elche y graduada en Negocios Internacionales por la Universidad de Valencia. Ha completado su formación en la “École Supérieure du Commerce Extérieur” de París que es uno de los principales referentes europeos en economía y comercio global y en la Universidad Complutense de Madrid. En su carrera laboral ha trabajado en empresas punteras como NTT Data, Metyis, Mapfre e Inetum. La nueva directora del CEEI Elche que releva en el cargo a Joaquín Alcázar tras 35 años en la entidad, es especialista en proyectos de consultoría de negocio y estrategia empresarial con experiencia en campos como la innovación, la creación y desarrollo de nuevos modelos de negocio, la digitalización, experiencia de cliente y optimización de procesos.

Carolina Román ha destacado que la entidad está bien posicionada en el ecosistema empresarial de la provincia y que están convencidos de poder tener aún más impacto. "Se quiere aumentar la ayuda a emprendedores, startups, pymes y empresas”, afirma la directora.

CEEI Elche lleva más de 35 años impulsando el emprendimiento y la innovación. Ha desarrollado y participado en multitud de programas que han favorecido la consecución de ideas de negocio en empresas, el escalado de compañías, el impulso de startups y la concienciación de la ciudadanía sobre el mundo empresarial.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) es una asociación sin ánimo de lucro que inició su actividad en 1990, bajo el modelo de los Business & Innovation Centre (BIC) promovidos por la Unión Europea en 1984, con el fin de favorecer la creación de los Centros de Innovación difundir la cultura emprendedora y la innovación. La Asociación tiene como ámbito el territorio de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa europea fue desarrollada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial e Innovación (IVACE+i).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer