Carmen Ortí, consellera de Cultura, se incorpora al Patronato del Misteri d'Elx

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, se incorpora al Patronato del Misteri d'Elx, consolidando el apoyo de la Generalitat a la Festa. Ortí ha participado en los principales actos institucionales de las Fiestas de Agosto de Elche, valorando el papel de la Junta Rectora, el Patronato, los voluntarios y la sociedad ilicitana "que mantiene viva la fiesta de generación en generación".

La jornada ha comenzado con la celebración de la sesión pública del Patronato Rector del Misteri d'Elx, órgano del que forman parte, debido a su cargo, el presidente de la Generalitat, la consellera de Cultura, la secretaria autonómica de Cultura y la directora general de Patrimonio Cultural. Con su asistencia, Carmen Ortí ha formalizado su incorporación al Patronato.

Durante la sesión se han tratado diferentes cuestiones relacionadas con la actividad y funcionamiento de la institución. Asimismo, la consellera ha reiterado que "el compromiso de la Generalitat con la fiesta es firme" y ha destacado que éste se materializa "en apoyo económico y en el apoyo a proyectos como la restauración de la basílica de Santa María", sede de esta representación y emblema histórico y patrimonial de la ciudad de Elche.

La obra mantiene elementos de extraordinario valor histórico y patrimonial, como la singular tramoya aérea y la emblemática granada. A esto se suma la riqueza lingüística de una representación interpretada en valenciano y latín, cuya pervivencia refuerza el vínculo entre patrimonio, lengua y tradición.

Ortí ha destacado que "la Generalitat seguirá, como no puede ser de otra manera, junto a cada familia ilicitana que hace posible que esta tradición siga viva de generación en generación".