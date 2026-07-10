El calor da una tregua en Elche, Crevillent y Santa Pola el segundo fin de semana del mes de julio

El segundo fin de semana de este mes de julio se presenta en las comarcas del Vinalopó con temperaturas máximas de unos 32 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se rondará los 29.

Esa situación se prevé tanto para mañana sábado como para el domingo, jornadas que van a ser muy soleadas y con bochorno porque el índice de humedad va a aumentar respecto a los últimos días.

La tregua de las temperaturas parece que va a ser puntual. En este sentido, los modelos meteorológicos avanzan que es probable que a mitad de la próxima semana el calor vuelva a apretar.

Viernes con descenso del termómetro también

El descenso térmico se va a apreciar ya este viernes en un día con cielo despejado con suaves brisas marinas a partir de media mañana.

La temperatura máxima se va a situar en Crevillent los 34 grados, en Elche en los 33 en Elche y en Santa Pola en los 30.