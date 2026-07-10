La crónica del tiempo

El calor da una tregua en Elche, Crevillent y Santa Pola el segundo fin de semana del mes de julio

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Vista de la basílica de Santa María de Elche.
Vista de la basílica de Santa María de Elche. | Onda Cero Elche

El segundo fin de semana de este mes de julio se presenta en las comarcas del Vinalopó con temperaturas máximas de unos 32 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se rondará los 29.

Esa situación se prevé tanto para mañana sábado como para el domingo, jornadas que van a ser muy soleadas y con bochorno porque el índice de humedad va a aumentar respecto a los últimos días.

La tregua de las temperaturas parece que va a ser puntual. En este sentido, los modelos meteorológicos avanzan que es probable que a mitad de la próxima semana el calor vuelva a apretar.

Viernes con descenso del termómetro también

El descenso térmico se va a apreciar ya este viernes en un día con cielo despejado con suaves brisas marinas a partir de media mañana.

La temperatura máxima se va a situar en Crevillent los 34 grados, en Elche en los 33 en Elche y en Santa Pola en los 30.

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