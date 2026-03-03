Buitrago, sobre Mir y El Hilali: “Se tiene que establecer la prudencia y no valorar ni indicios ni presunciones”

Han pasado dos días de la disputa del Elche-Espanyol y el encuentro sigue en el foco mediático por el incidente que protagonizaron Rafa Mir y Omar El Hilali. Las versiones se cruzan y en el club franjiverde están pendientes de las consecuencias que pueda tener para su futbolista. La entidad ilicitana emitió un comunicado pidiendo “respeto” ante la “falta de evidencias”, mientras que el Espanyol también mostró su apoyo al lateral derecho blanquiazul.

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha reafirmado este martes la postura del club: “Máximo compromiso en la lucha contra actitudes xenófobas y racistas”. Al mismo tiempo, el dirigente de la entidad franjiverde ha pedido “prudencia y rehuir de las polémicas”. “Se tiene que establecer la prudencia y no entrar a valorar ni indicios ni presunciones”, ha aseverado.

Buitrago ha afirmado que Rafa Mir “no ha reconocido” que haya cometido algún acto racista, por lo que ha insistido en rehuir de la polémica y dejar a los estamentos oportunos valorar la situación: “Si hay una conducta punible, se castigará”. El presidente del Elche ha admitido que no sabe si ahora es una cuestión el Comité de Competición y ha añadido que confía “en que no vaya mucho más allá”, pero ha dejado claro que “no se puede augurar nada”.

El acta de Iosu Galech Apezteguía refleja que El Hilali le trasladó una frase que le habría espetado Rafa Mir: “viniste en patera”. El colegiado señala que ningún miembro del colectivo arbitral lo escuchó. Edu Expósito aseguró que otro jugador del Espanyol lo había escuchado y el delantero de Cartagena, a través de su entorno, niega haber pronunciado palabras de índole racista.