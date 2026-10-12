Sucesos

Los bomberos rescatan a un senderista en Elda tras sufrir un accidente en el monte Bolón

El accidentado, de 69 años de edad, sufría un fuerte dolor en el hombro y la espalda

Onda Cero Elche

Elche |

Imagen de archivo de un helicoptero rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
Imagen de archivo de un helicoptero rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. | onda cero marina baixa

Efectivos de bomberos han rescatado este pasado domingo en helicóptero a un hombre en el monte Bolón de Elda después de sufrir un accidente cuando practicaba senderismo.

El rescate tuvo lugar en torno a las 13:30 horas. Según se ha informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el accidente, que tiene una edad de 69 años, sufrió una caída a la altura de la Cruz del monte Bolón, lo que le provocó un fuerte dolor en el hombro y la espalda que le impedía caminar y regresar por su propio pie.

Hasta el lugar del suceso se movilizó un helicóptero MV9 y el grupo de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos efectivos accedieron al lugar en el que se encontraba el excursionista, extrayendo al mismo de la zona para a los servicios sanitarios.

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