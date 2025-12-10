Bigas: "Me veo para seguir muchos años más en el Elche..."

Pedro Bigas es una de las piedras angulares del proyecto del Elche. El capitán franjiverde es titular para Eder Sarabia y ha jugado once de los quince partidos de Liga disputados hasta la fecha. Una lesión muscular le obligó a parar tras el choque en Barcelona, pero es un fijo para el técnico bilbaíno.

Bigas renovó automáticamente la pasada temporada por disputar más de veinte encuentros. Por tanto, su contrato expira en junio de 2026. El balear ha dejado clara su postura este miércoles en rueda de prensa: "Me veo para seguir muchos años más en el Elche...". El defensa admite estar "feliz", además de "con fuerza y ganas". Aún así, es consciente de que la renovación no depende solo de él.

Al margen de su situación personal, Bigas se ha referido al encuentro de este sábado en Palma de Mallorca. "Daríamos un gran paso hacia adelante", ha dicho el jugador franjiverde en caso de lograr la primera victoria de la temporada en Liga lejos del Martínez Valero. Eso sí, ha afirmado que una de las claves es "no obsesionarse" con ello.

Pedro Bigas ha recalcado que físicamente ya está al 100% después de la lesión en Montjuic y el cambio contra el Girona estaba "pactado". Fue sustituido en la segunda mitad con el partido ante los de Míchel resuelto.

Sobre el mercado de fichajes, se ha mostrado satisfecho con la plantilla y el grupo que hay a día de hoy. Bigas ha alabado a Affengruber, el central austríaco que apunta a ser uno de los grandes atractivos del Elche en las futuras ventanas de fichajes.