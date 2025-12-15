Las bibliotecas de Elche entregan libros a Papá Noel para que los regale a los niños hospitalizados

La Red de Bibliotecas Municipales de Elche ha preparado distintas actividades para esta Navidad buscando fomentar la lectura entre el público infantil y juvenil, así como que esos espacios municipales se conviertan en un lugar de aprendizaje y diversión aprovechando estas fiestas navideñas.

La primera de las actividades va a tener lugar esta semana, concretamente el miércoles y va a ser la visita de Papá Noel tanto al Hospital General como la Hospital del Vinalopó.

Santa Claus entregará a los niños y las niñas que están hospitalizados una bolsa con dos libros, así como otros dos a los familiares que les acompañan durante su hospitalización en la habitación del hospital.

Se van a repartir 52 lotes, 26 por cada hospital con un total de 230 libros, organizados por edades: de 0 a 3 años, de 4 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 14.

Otras actividades

Dentro de la programación preparada por el Ayuntamiento ilicitano para la red de bibliotecas municipales, para los días 22, 23, 26 y 30 de diciembre, además del 2 y 5 de enero, los niños a partir de 8 años se convertirán en bibliotecarios por un día. Podrán conocer las tareas habituales de préstamo y devoluciones, información y ordenación de libros junto al personal responsable de sala, durante las vacaciones escolares.

Además, este año se celebra el espectáculo infantil ‘Navidad en el desván’, en el que unos juguetes olvidados buscan de nuevo compartir juegos y canciones con los niños.

Las sesiones se llevan a cabo en todas las bibliotecas infantiles por las tardes, durante el mes de diciembre, y se cerrará con una sesión especial el próximo día 30 en el claustro de la biblioteca Pedro Ibarra, a las 11.00 horas.