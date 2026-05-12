Betis-Elche: La Cartuja marca el final de temporada

Betis y Elche miden fuerzas este martes por la tarde en La Cartuja. Habrá mucho en juego en el encuentro correspondiente a la antepenúltima jornada en Primera División. Los verdiblancos, tras empatar en San Sebastián, quieren asegurar la plaza extra de Champions. Los franjiverdes necesitan rascar algo positivo para seguir acercándose a la permanencia. Será la tercera vez que se vean las caras ambos conjuntos este curso, tras los duelos en Liga y Copa del Rey.

Los de Eder Sarabia inician la jornada con dos puntos de margen sobre el descenso. El alto ritmo de puntuación de los equipos de la parte baja añade exigencia al conjunto ilicitano. Un triunfo en La Cartuja sería más de media permanencia para el Elche, pero una derrota podría provocar la caída al descenso en función de los resultados de la jornada.

Con las bajas de Yago de Santiago y Adam Boayar, Sarabia mantendrá hasta el final la duda de Rafa Mir. Se prevén cambios en el once respecto al equipo titular que puso en liza frente al Alavés. Una de las variaciones podría llegar en ataque. Álvaro Rodríguez, nada más aterrizar en Sevilla este lunes por la tarde, recibió la triste noticia del fallecimiento de su padre.

El Betis, por su parte, tiene la baja de Aitor Ruibal por sanción. La gran duda es, si en banda izquierda, el suizo Ricardo Rodríguez podrá actuar de inicio. Atravesaba en los últimos días un proceso febril. Lo Celso apunta a la titularidad para darle creatividad al cuadro de Pellegrini, mientras que el gran peligro para el Elche llegará desde los costados. Abde y Antony están en un gran momento de forma.

El Elche estará arropado por cerca de 300 seguidores en La Cartuja. Tres autobuses salieron desde tierras ilicitanas en la medianoche. Además, numerosos seguidores se desplazarán hasta Sevilla por sus propios medios.