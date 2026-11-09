Beatriz Cerdán, maestra del colegio La Galia de Elche, en el top cinco de los premios Neuroeduca

Beatriz Cerdán Supervía, maestra y jefa de estudios del colegio público La Galia de Elche, se ha alzado con el quinto puesto en la categoría Neurodivulgación y Ética en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Redes Sociales (RRSS) de los I Premios NeuroEduca, en la modalidad individual.

Los reconocimientos van a ser entregados esta semana en el marco del desarrollo de la primera edición del Congreso Internacional NeuroEduca, que se va a celebrar en Madrid, concretamente en el recinto ferial IFEMA, entre el miércoles y el viernes, y que va a reunir a especialistas en neurociencia aplicada a la educación, docentes en activo y alumnado de centros reales.

Maestra con una experiencia de más de 24 años en la escuela pública, Beatriz Cerdán ha presentado un trabajo con su alumnado de Primaria basado en las matemáticas manipulativas, la gamificación con aventuras narrativas, la clase invertida con vídeos grabados por ella misma y la evaluación formativa.

Desde hace más de una década lo documenta en blogs de aula para las familias y lo comparte con otros docentes en redes sociales, con el objetivo de que los niños y las niñas comprendan haciendo, expliquen cómo piensan y vean el error como parte del aprendizaje.