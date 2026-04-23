Para destinarlo a gasto corriente

Los ayuntamientos de Elche, Crevillent y Santa Pola reciben este año 99.000 euros del Plan +Cerca de la Diputación de Alicante

A razón de 33.000 euros cada municipio

Onda Cero Elche

Elche |

Vista aérea de parte del centro del casco urbano de Elche.
Vista aérea de parte del centro del casco urbano de Elche. | Europa Press

El Plan +Cerca de la Diputación de Alicante va a destinar en Elche, Crevillent y Santa Pola un total de 99.000 euros, a razón de 33.000 euros en cada municipio.

Desde la institución provincial se ha destacado este jueves el citado plan va a destinar este año 1,4 millones de euros a la treintena de municipios que integran las comarcas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó a través de ese plan que realiza aportaciones destinadas a financiar gasto corriente de las administraciones locales.

En su conjunto, ese programa distribuirá cerca de nueve millones de euros en la provincia.

Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, ha subrayado que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos “disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos”.

Por otro lado, el diputado por Elche Juan de Dios Navarro ha puesto en valor “la libertad y autonomía” que el Plan +Cerca otorga a los municipios para que “decidan el destino de los fondos según sus necesidades y prioridades”.

Novedad en los municipios más pequeños

Como novedad este año, el Plan +Cerca de la institución provincial ha reforzado la atención a los municipios más pequeños, de forma especial a los de menos de 500 habitantes, y a aquellos en riesgo de despoblación.

Entre los criterios de distribución de las ayudas se ha establecido este año un importe fijo de 33.000 euros a los que se suman otras cantidades en función de la población. Así, se incluye este año por primera vez un reparto para municipios de menos de 500 habitantes, que perciben 175 euros por habitante.

Las localidades de entre 500 y 1.000 habitantes obtienen 125 euros por habitante y los de entre un millar y menos de 5.000 habitantes, 11 euros por residente.

Asimismo, según el criterio del despoblamiento, los municipios que hayan perdido más de un 7 % de población en los últimos diez años reciben otros 10 euros por habitante.

Desde la institución provincial se ha reclamado al Gobierno de España que “desactive las reglas fiscales” y permita a los ayuntamientos y a la propia Diputación hacer uso de sus remanentes para reforzar el Plan +Cerca e impulsar otras inversiones extraordinarias.

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