El Ayuntamiento de Villena aumenta la plantilla de sepultureros para reforzar mantenimiento del cementerio

En el marco municipal de Villena, el Ayuntamiento ha incorporado tres nuevos sepultureros para reforzar el servicio público de las instalaciones del cementerio, completando así el proceso de selección de personal abierto hace unos meses.

Este refuerzo de personal ampliará la cobertura y atención ciudadana, además de mejorar el mantenimiento de las instalaciones del Cementerio Municipal.

La edil de Cementerio, Maite Gandía, ha explicado que "el Cementerio es un servicio público esencial que siempre ha tenido prioridad en la gestión". Asimismo, ha destacado la licitación del contrato de obra de nuevos nichos y la urbanización del Cementerio Municipal. Una obra con una inversión de 830.000 euros que, una vez adjudicada, tendrá un plazo de ejecución de cinco meses.