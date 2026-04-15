El Ayuntamiento de Novelda liquidará este mes de junio el conjunto de su deuda bancaria

El Ayuntamiento de Novelda va a liquidar la deuda histórica municipal realizando la amortización anticipada de los 936.000 euros que adeuda a entidades bancarias.

Esa operación se va a financiar con parte del remanente positivo de tesorería obtenido tras el cierre del ejercicio económico del pasado año, que ha arrojado un saldo favorable de casi 2,5 millones de euros.

La disposición de los 936.000 euros para ejecutar esa amortización anticipada del crédito bancario, ha sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Novelda, estando previsto que el endeudamiento se liquide en el mes de junio.

Desde el gobierno local del PSOE se ha destacado que la cancelación definitiva de la deuda financiera municipal pone fin a más de una década de esfuerzos para sanear las cuentas públicas del Ayuntamiento.

Se ha añadido que el endeudamiento del consistorio noveldense alcanzó su punto más alto a mediados en torno al año 2010, cuando la deuda municipal se situó cerca de los 40 millones de euros, que fue una cifra que comprometió gravemente la estabilidad financiera de la institución y limitaba su capacidad para desarrollar nuevas inversiones.

Esta situación obligó al Ayuntamiento a acogerse a distintos mecanismos de financiación y a aplicar planes de ajuste supervisados por el Ministerio de Hacienda, lo que ha supuesto durante años una fuerte limitación del gasto municipal y una importante parte del presupuesto destinada exclusivamente al pago de préstamos y obligaciones financieras.

La modificación presupuestaria en la que se ha integrado los 936.000 euros para cerrar la deuda histórica del consistorio noveldense ha salido adelante en el pleno municipal con los votos favorable del PSOE y Compromís, el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

El Grupo Popular ha argumentado su posicionamiento defendiendo que las inversiones incluidas en la modificación presupuestaria no habían sido consensuadas previamente con el resto de los grupos municipales.