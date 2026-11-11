El Ayuntamiento de Monforte del Cid rebaja un 6,4 % el IBI el próximo año

El pleno municipal del Ayuntamiento de Monforte del Cid ha aprobado una bajada el próximo año del 6,4 % del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Esa rebaja ha salido adelante con el voto favorable de los concejales del equipo de gobierno local, que está formado por EUPV y PSOE, mientras que el bloque de la oposición municipal, PP y Vox, se han abstenido.

La bajada aprobada va a suponer como término medio la disminución en el recibo del IBI de 20 euros al año.

Además, aparejada a esa rebaja del impuesto conocido también como ‘de la contribución’, la ordenanza fiscal que lo regula y que ha sido aprobada incorpora nuevas bonificaciones en el recibo del IBI que, según se recalca desde el gobierno local, “persiguen apoyar a las familias, proteger la agricultura, incentivar el alquiler asequible, fomentar el empleo indefinido y facilitar la instalación de energías renovables en viviendas y locales comerciales”.

Así, habrá bonificaciones de entre el 20 y el 80 % para familias numerosas; del 40 % para para las tierras cultivadas y del 95% para las balsas que abastecen a los regantes monfortinos; y del 50 % para para las viviendas alquiladas como residencia habitual por un máximo de 600 euros al mes y siete euros por metro cuadrado. Además, se prevé una bonificación del 50 % por la instalación de placas solares en viviendas, el autoconsumo compartido en edificios, la aerotermia o la cesión de espacios a comunidades energéticas y los puntos de recarga de vehículos eléctricos; así como otras bonificaciones de entre el 20 y el 60 % para las empresas que aumenten su plantilla de trabajadores indefinidos.