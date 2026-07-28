El Ayuntamiento de Elda solicita a la Conselleria de Educación una obra para regularizar el comedor del CEIP Santo Negro

El Ayuntamiento de Elda solicita a la Generalitat que la Conselleria de Educación realice una obra necesaria para la regularización y autorización del comedor escolar del CEIP Santo Negro.

El informe que la Unidad Técnica de Construcciones de la Conselleria de Educación ha remitido al centro educativo señala que, para regularizar el servicio del comedor escolar, es necesaria "una segunda puerta de salida en cumplimiento de las condiciones de evacuación exigidas según el número de comensales por turno permitidos".

Sin embargo, la concejala de educación del consistorio eldense, María Gisbert ha explicado que "la actuación solicitada presenta una naturaleza de adecuación y reforma que excede los trabajos ordinarios, siendo la propia Conselleria la que debe cometer la inversión y dicha reforma".

De no realizarse dicha obra, el aforo del comedor quedará severamente limitado a un máximo de 50 comensales por turno, lo que causaría un grave perjuicio al no poder dar cobertura a la demanda actual de alumnos que podría afectar a unas 60 familias.

Por su parte, Fernando Gómez, portavoz del grupo municipal socialista, ha añadido que esta situación se une "al desastre existente en un Consell que lo que busca es debilitar la educación pública en beneficio de la privatización".

Desde el Ayuntamiento de Elda se ha remitido un escrito a la Conselleria de Educación en el que se le exige "realizar las gestiones y obras oportunas para la segunda puerta en el comedor escolar, subsanando la deficiencia técnica y garantizando tanto la seguridad como la continuidad del servicio de comedor para todos los alumnos del centro".